Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минтруд разъяснил, как будут оплачиваться каникулы из-за коронавируса

Тамара Астапенкова
05:30 27.03.2020
Ведомство опубликовало список учреждений и предприятий, сотрудники которых продолжат выполнять свои обязанности, несмотря на объявленные карантинные выходные.
Минтруд разъяснил, как будут оплачиваться каникулы из-за коронавируса
© Фото: Evgeny, Pixabay

Минтруд России дал разъяснения относительно оплаты труда во время вынужденных каникул, которые объявил президент из-за распространения коронавируса. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Если работник в марте-апреле находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в него не включаются. В связи с этим сам отпуск на это же количество дней не продлевается.

«Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размее», - объяснили в Минтруде.

Также ведомство опубликовало список учреждений и предприятий, сотрудники которых продолжат выполнять свои обязанности, несмотря на объявленные карантинные каникулы из-за коронавируса. Работать продолжат медицинские учреждения и аптеки; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; непрерывно действующие предприятия; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств; органы Пенсионного фонда, обеспечивающие выплату пенсий и других социальных выплат, а также Фонды социального страхования.

В среду, 25 марта, Владимир Путин предложил ряд мер, которые призваны обеспечить благоприятное развитие ситуации на фоне распространения коронавируса. Президент объявил нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.03.2020, 17:29
Страны G20 заявили о намерении сделать все для преодоления пандемии коронавируса
Дата27.03.2020, 04:00
Сложные метеоусловия и отказ оборудования: кадры учебных полетов на новом Ми-28УБ в ЮВО
Дата25.03.2020, 12:25
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Дата26.03.2020, 14:26
ЗИС-5В: легендарная «трехтонка»
Дата25.03.2020, 09:06
Его прозвали «заговоренный»: история легендарного советского летчика-истребителя Гулаева
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:30 В стране и мире
Минтруд разъяснил, как будут оплачиваться каникулы из-за коронавируса
05:00 Армия
Под Екатеринбургом прошли противовирусные учения с применением новейшего комплекса РЭБ «Поле-21»
04:34 В стране и мире
Ученые назвали болезнь, резко повышающую смертность от коронавируса
04:00 Армия
Видео
Сложные метеоусловия и отказ оборудования: кадры учебных полетов на новом Ми-28УБ в ЮВО
03:32 В стране и мире
В МВФ заявили о прогрессе в переговорах с Украиной
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Дом в огне: первые кадры с места взрыва в жилом доме в Магнитогорске
Видео
Падение трубы: в Красноярске подорвали старую теплоэлектростанцию
Ученые назвали болезнь, резко повышающую смертность от коронавируса
В полиции рассказали о новом виде мошенничества на фоне коронавируса
Видео
Водитель в Ярославле сознательно блокировал скорую с плачущим ребенком: видео
В центре Новороссийска найден таинственный бункер: кадры с места
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.