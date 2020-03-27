Минтруд разъяснил, как будут оплачиваться каникулы из-за коронавируса

Минтруд России дал разъяснения относительно оплаты труда во время вынужденных каникул, которые объявил президент из-за распространения коронавируса. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Если работник в марте-апреле находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в него не включаются. В связи с этим сам отпуск на это же количество дней не продлевается.

«Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размее», - объяснили в Минтруде.

Также ведомство опубликовало список учреждений и предприятий, сотрудники которых продолжат выполнять свои обязанности, несмотря на объявленные карантинные каникулы из-за коронавируса. Работать продолжат медицинские учреждения и аптеки; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; непрерывно действующие предприятия; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств; органы Пенсионного фонда, обеспечивающие выплату пенсий и других социальных выплат, а также Фонды социального страхования.

В среду, 25 марта, Владимир Путин предложил ряд мер, которые призваны обеспечить благоприятное развитие ситуации на фоне распространения коронавируса. Президент объявил нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы.