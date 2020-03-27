Ученые назвали болезнь, резко повышающую смертность от коронавируса

Ученые из Китая установили взаимосвязь между заболеваниями сердечно-сосудистой системы и повышенной смертности от коронавируса. По мнению исследователей, больное сердце увеличивает шансы погибнуть от COVID-19 почти в 4,5 раза. Данные опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

Медики проводили свои наблюдения в Народной больнице Уханьского университета. Они следили за здоровьем 416 человек, инфицированных коронавирусом. Специалисты установили, что зараженных пациентов, у которых были проблемы с сердцем, умерло больше, чем тех, у кого подобных заболеваний не было. Из 82 человек с сердечными болезнями умерли 42, из 334 пациентов со здоровым сердцем скончались 15.

Согласно исследованиям китайских ученых, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями тяжелые формы пневмонии развивались в десять раз чаще, чем у остальных пациентов.

По последним данным, в Китае общее число инфицированных коронавирусом составляет 81 340 человек. За последние сутки положительный тест на коронавирус получили только 55 человек. Общее число победивших болезнь составляет 74 588 пациентов.