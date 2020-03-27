В полиции рассказали о новом виде мошенничества на фоне коронавируса

В Московской полиции жителям города дали рекомендации, как не стать жертвами мошенников, которые используют сложившуюся ситуацию с распространением коронавируса. Об это рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу Москве.

«В сложившейся эпидемиологической обстановке мошенники могут использовать различные приемы в целях хищения денежных средств», - говорится в сообщении МВД РФ.

Злоумышленники могут позвонить и сообщить о несуществующей болезни у вас или родственников; о якобы положенной социальной выплате или надбавке к пенсии; о несанкционированном снятии денег с вашего счета или карты.

«Ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны карты, а также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений. Ни в коем случае не перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам злоумышленники», - говорится в рекомендациях полицейских.

В ведомстве уточняют, что при поступлении звонков от неизвестных, кем бы они ни представлялись, необходимо положить трубку и самому перезвонить в названную ими организацию, или своим близким.

Столичные полицейские запустили хэштэг #РасскажиРодителям, чтобы дети предупреждали своих родителей, бабушек и дедушек о возможных видах мошенничества. Также в ведомстве настоятельно рекомендуют провести беседу с пожилыми родственниками и несовершеннолетними детьми, чтобы они не пускали в квартиру посторонних лиц.

Ранее стало известно, что около 10 тысяч полицейских по всей стране проводят проверку карантинных предписаний. За нарушение режима самоизоляции оштрафованы уже более 500 россиян.