В МВФ заявили о прогрессе в переговорах с Украиной

В переговорах Международного валютного фонда и Украины достигнут прогресс по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке украинской стороны. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

На уходящей неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждениях с украинскими властями по новому соглашению о расширенном кредитовании», - заявила Георгиева.

Директор-распорядитель МВФ уточнила, что принятие Киевом законов по улучшению рамок банковской санации и земельной реформе ускорят процесс продвижения к окончательному определению параметров нового соглашения. Георгиева подчеркнула, что поддержка может оказаться больше, чем планировалось ранее, с большим доступом Украины к кредитам, пишет РИА Новости.

В конце прошлого года Украина и МВФ достигли договоренностей о новой программе сотрудничества. Фонд должен был выделить Киеву кредит в размере 5,5 милиардов долларов сроком на три года.