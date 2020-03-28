«Машины Победы»: потомки первой женщины-водителя Рыбинска восстанавливают легендарный ГАЗ-63

В Рыбинске многодетная семья восстанавливает легендарный ГАЗ-63 военного времени. 28 детей, 26 из которых являются приемными, сообща по частям собирают грузовик для участия в местном Параде Победы.

Члены семьи занялись восстановлением грузовика, точно такого, на котором в военные годы ездила их бабушка Людмила Момот - первая женщина водитель и механик в Рыбинске. Она 30 лет отработала на автобазе на точно таком же автомобиле. Теперь ее потомки участвуют в проекте «Машины Победы».

Ретроавто восстановливают отец семейства и трое старших братьев. Легендарный транспорт воссоздать нелегко: трудно найти запчасти, ведь машина снята с производства в конце 1960-х годов. Но детали все же отыскали и собрали двигатель и карбюратор.

Через несколько недель привезут и установят свежепокрашенную кабину. Затем соберут кузов и своим ходом отправятся на праздник в Ярославль. Ожидается, что 9 мая восстановленный ГАЗ-63 проедет в колонне на Параде Победы на Советской площади в Ярославле.