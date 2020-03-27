В Белгородской области выявлены пять человек с подозрением на коронавирус. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Савченко в своем видеообращении к жителям области.

«В регионе выявлены пять граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. За ними установлено наблюдение работниками медучреждений. Еще 2180 граждан находятся на карантинном режиме, большинство из них прибыло из-за рубежа», - заявил губернатор, обращение которого опубликовано во «ВКонтакте».

На данный момент в Белгородской области официально зарегистрирован один инфицированный коронавирусом. Общее число зараженных в России превысило отметку в 1000 человек и составляет 1040 пациентов.

По данным на вечер 27 марта, в мире имеют положительный тест на COVID-19 568 303 человека. Погибли от болезни 26 399 пациентов, сумели справиться с заболеванием 130 851 человек.