В Эстонии к 75-летию Великой Победы отремонтируют монумент «Бронзовый солдат»

Посольство России в Эстонии начало капитальный ремонт монумента Воину-Освободителю на военном кладбище в Таллине. Мероприятие приурочено к 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне и должно окончиться до годовщины Великой Победы.

Памятник Воину-Освободителю, более известный как «Бронзовый солдат», был воздвигнут 22 сентября 1947 года, в день освобождения эстонской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Композиция состоит из двухметровой фигуры советского воина и стены с табличками с именами погибших при освобождении города солдат.

Как сообщает посольство на своей странице в Facebook, вместе с «Бронзовым солдатом» также будет произведена реставрация 50 надгробий с именами бойцов Красной Армии, погибших в годы войны. С 1944 по 1992 годы здесь были упокоены около 1200 советских солдат и моряков. Работа по приведению в порядок всех остальных надгробий будет продолжена.