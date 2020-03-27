В Ростуризме попросили граждан РФ перестать путешествовать по стране

В Ростуризме порекомендовали россиянам отложить путешествия внутри страны из-за коронавируса, а туроператорам - перенести забронированные туры на более поздние даты. Рекомендации даны в соответствии с поручением правительства РФ.

Ростуризм советует дождаться нормализации эпидемиологической обстановки, и уже после этого возобновлять путешествия.

«Прошу наших граждан отнестись к ограничениям со всей серьезностью - это делается для нашей общей безопасности. Я очень рассчитываю, что предпринимаемые нашей страной меры позволят россиянам уже этим летом свободно путешествовать», - приводятся в сообщении агентства слова главы ведомства Зарины Догузовой.

Ранее в Ростуризме заявили, что все организованные туристы из РФ вернутся на родину в течение недели. По данным ведомства, за рубежом сейчас остаются 57,8 тысяч организованных российских туристов. В то же время отмечается, что еще неделю назад эта цифра составляла 100 тысяч.