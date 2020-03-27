В Иркутске ресторан выпустил меню бизнес-ланчей с биографиями героев-фронтовиков

В Иркутске ресторан выпустил к юбилею Великой Победы меню для бизнес-ланчей с биографиями героев-фронтовиков. В нем размещены имена и сведения о таких Героях СССР, как Александр Матросов, Зоя Космодемьянская и Алексей Маресьев. Под каждой биографией - вариант обеда.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию у посетителей. Пост о необычном меню, опубликованный в соцсети одним из них, вызвал большие споры и набрал множество негативных комментариев.

Руководство заведения пояснило, что это уже не первый опыт подобного рода, и что ранее в меню уже добавляли истории о писателях, спортсменах, достопримечательностях и многом другом. Но после негативной реакции со стороны посетителей меню было решено изменить и убрать из него биографии фронтовиков.