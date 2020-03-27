Турция закрыла международное авиасообщение из-за коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о прекращении авиасообщения Турции с зарубежными странами из-за пандемии коронавируса. Любые междугородние поездки будут осуществляться только с разрешения местных властей, предупредил Эрдоган.

«Сегодня мы приняли новый пакет мер с целью спокойствия и во имя будущего нашего народа. Международные авиаперевозки полностью прекращаются. На междугородные поездки необходимо получить разрешение у губернаторов, это касается в первую очередь, 30 крупных городов. В компаниях будет работать минимальный штат персонала. Мы продолжаем находиться дома и самоизолироваться», - заявил Эрдоган в своем обращении к нации.

По данным агентства Anadolu, в Турции на 27 марта зафиксировано 3600 инфицированных коронавирусом, 75 заболевших погибли. Ранее власти страны распорядились закрыть все публичные места, включая кафе и рестораны, клубы и торговые центры.

Исключение сделали для продовольственных магазинов и аптек. Гражданам Турции старше 65 лет было предписано оставаться дома и не выходить на улицу, так как они входят в группу риска.