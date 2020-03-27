В России создали опытные образцы новых аппаратов ИВЛ

В России появились первые опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции легких, способных помогать сразу нескольким пациентам. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«За эту неделю, благодаря командной работе учреждений Федерального медико-биологического агентства, прежде всего Центра Бурназяна и госкорпорации “Ростех”, корпорации “Швабе”, нам удалось в течение нескольких дней создать опытные приборы, которые позволяют вентилировать от двух до четырех пациентов», - сообщила Скворцова в эфире «Первого канала».

Ранее в Минздраве РФ подготовили четвертую редакцию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. При их разработке российские эксперты находились в постоянном контакте с коллегами по всему миру, получая и обрабатывая информацию о лучшем опыте и практиках по лечению COVID-19.