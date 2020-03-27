Мишустин поручил закрыть курорты, пансионаты и общепит

До первого июня планируется закрыть места массового отдыха на российских курортах. Текст поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликован на сайте правительства 27 марта.

«Временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, а также в иных санаториях, детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках», - говорится в документе.

С 28 марта до 5 апреля органам исполнительной власти поручено приостановить деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

Также органам исполнительной власти поручено рекомендовать гражданам России ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Сейчас внимание правительства направлено на исполнение поручений Владимира Путина, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, которые президент озвучил в своем обращении к нации.