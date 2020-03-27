В Шереметьево дезинфицируют прилетающие самолеты: видео

В Шереметьево обработали дезинфицирующим средством прибывший из Гонконга самолет с транзитным грузом. Дезинфекция проходит в салоне лайнера и на основных палубах.

Как только экипаж покидает самолет после приземления, начинается процесс обработки. Уборка и дезинфекция происходят вручную, с помощью специальных аэрозолей, не вызывающих коррозии металла.

Как рассказал «Звезде» пилот прибывшего в Шереметьево Boeing 747, пилотов, особенно российских, также не обходят стороной предупредительные противовирусные меры.

«На нас накладывается очень много ограничений. Мы находимся в ограниченном пространстве за рубежом, и, несмотря на то, что в России пандемия выражена меньше, чем в других странах, к русским относятся наиболее серьезно и ограничивают больше других», - поделился Андрей Орлов.

После проведенной дезинфекции сотрудники клиринговой компании утилизируют использованные при этом материалы. Сотрудники экипажа надевают маски сразу же после прилета и проходят тестирование на коронавирус.