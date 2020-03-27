В Италии за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

В Италии за последние сутки от коронавируса скончались 969 человек, что является самым большим показателем смертности за все время пандемии. Об этом сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури. По его данным, в стране от коронавирусной инфекции погибли уже 9134 пациента.

Предыдущий антирекорд состоялся в минувшую субботу, когда власти сообщили о 793 смертях за сутки. Сейчас коронавирусом заражены 66 тысяч 414 итальянцев. По словам Аркури, общее число инфицированных, включая умерших и выздоровевших, превысило 86 тысяч человек.

В городе Бергамо, где сложилась самая тяжелая ситуация, сейчас работают российские специалисты, откомандированные на помощь итальянским коллегам.