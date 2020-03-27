«Орудие геноцида»: МИД России призвал отменить санкции против Венесуэлы

Россия выступила с призывом срочно снять все экономические санкции и иные ограничения с Венесуэлы. В условиях катастрофических последствий от пандемии коронавирусной инфекции, дополнительные рестрикции становятся орудием геноцида, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Не устанем повторять и наш призыв о безотлагательной отмене односторонних противоправных санкций, которые в нынешних условиях эпидемии превращаются практически в орудие геноцида. Сейчас, когда просто задушенная рестрикциями экономика Венесуэлы нуждается в срочном содействии, блокирование доставки в страну продовольствия и медикаментов, ограничение доступа к государственным средствам на счетах в иностранных банках просто ставит под угрозу тысячи человеческих жизней», - заявила Захарова.

С аналогичным призывом к лидерам «Большой двадцатки» накануне обратился президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе виртуального саммита G20 он выступил с инициативой оказать поддержку странам, экономика которых наиболее пострадала от нашествия коронавируса.

Впервые о смертельно опасной болезни стало известно в конце прошлого года. Эпицентром заражения стал китайский город Ухань в провинции Хубэй. Сдержать коронавирус в пределах КНР не удалось и сейчас пандемия бушует по всему миру. Заражены уже более 466 тысяч, свыше 21 тысяч инфицированных скончались.