В ФАС создали круглосуточный штаб для слежки за созданием искусственного дефицита

В Федеральной антимонопольной службе РФ анонсировали тотальный контроль за ценниками на жизненно важные товары. Глава ведомства Игорь Артемьев заявил на встрече с прессой о ряде выявленных особенностей в области ценорегулирования.

ФАС делает бизнесу целый ассортимент кризисных предложений на случай, если у кого-то возникнет желание поживиться на коронавирусе. Жадность оказалась не менее заразной эпидемией, хотя в правительстве уверенно заявляют, что нет ни одной жизненно важной категории товаров, чтобы стоило занимать очередь. Пустыми полки в магазинах оказались в результате ажиотажного спроса.

Поставщики быстро заполнили прилавки гречкой, макаронами и туалетной бумагой. Они в избытке на складах, значит, повода для роста цен нет. Тем более, в случае с лекарствами и противовирусными препаратами - цены на них регулирует государство. Любой дефицит создается искусственно, а это уже незаконно. Однако, к примеру медицинские маски действительно оказались в дефиците.

В ФАС создали круглосуточный штаб для оперативного отслеживания случаев спекуляции. В него вошли представители прокуратуры, СК РФ и МВД. Предпринимателям советуют не проверять, какой будет ответственность за слишком высокий ценник или припрятанный под полкой товар.