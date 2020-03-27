В Париже от коронавируса умерла испанская принцесса

В Париже умерла от коронавируса принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская. Она родилась в 1933 году и скончалась в возрасте 86 лет. В число родственников принцессы, чья династия правила одним из итальянских герцогств, входят король Испании Филипп VI и герцог Карлос Пармский.

О смерти Марии Терезы сообщил ее брат, герцог Аранхуэсский Сикст-Генрих Бурбон-Пармский. Он подтвердил, что ее не стало в четверг, 26 марта.

«Сикст-Генрих очень сожалеет и просит помолиться за вечный покой своей сестры. Похороны состоятся в Мадриде», - говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Отметим, Мария Тереза не была замужем и не имела детей, жила одна. Изучала испанистику, получила докторскую степень по социологии, написала семь книг о карлизме и своей семье. За приверженность монархическим идеям и осуждению капитализма ее прозвали «Красной принцессой».