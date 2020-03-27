Главы МИД России и Китая обсудили меры по борьбе с коронавирусом

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили меры по дальнейшей борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Высокопоставленные дипломаты поговорили по телефону, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Буквально недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с членом госсовета, министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсудили ситуацию, вызванную пандемией, дали самую высокую оценку двустороннему сотрудничеству, обмену опытом в борьбе с пандемией и противодействию ее распространению, отметили эффективность принимаемых в наших странах мер», - сообщила Захарова в ходе традиционного брифинга.

По ее словам, главы МИД двух стран сошлись во мнении о важности расширения двусторонних контактов для защиты жизни и здоровья граждан. Не обошли вниманием и растущие темпы стратегического сотрудничества Москвы и Пекина, отметила Захарова.