«Спираль голода»: как коронавирус рушит цепочки продовольственных поставок

Во всем мире в ближайшее время может ощущаться дефицит на некоторые виды товаров. Об этом говорят торговые эксперты. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, производители и поставщики вынуждены менять схемы работы. Эти перемены, по оценкам аналитиков, не могут не сказаться на потребителях. В Россельхозе уже начали готовить меры для стабилизации российского рынка, в том числе разработали квоты на экспорт некоторых товаров.

Резкий рост потребления в связи с распространением коронавируса в одних странах, может привести к голоду в других. Желая предотвратить дефицит продуктов питания, Казахстан, один из крупнейших в мире производителей муки, временно приостановил ее продажу за границу. Аналогичным образом поступил Вьетнам, третий по величине поставщик риса, и Сербия, экспортер подсолнечного масла. В такой ситуации ООН выступила с призывом к странам G20 не допустить перекоса рынка.

«Пандемия COVID-19 воздействует на продовольственные системы и все измерения продовольственной безопасности по всему миру. Ни одна страна не застрахована от этого. Больше всех пострадают малоимущие и уязвимые, и правительства должны укреплять механизмы социальной защиты для поддержания их доступа к продовольствию», - заявил генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй.

Все это уже было во время кризиса в 2007-2008 годах, когда цены на продукты постоянно скакали и больше всего пострадали именно развивающиеся страны. Сегодня ажиотаж на рынках уже привел к тому, что пшеница подорожала на 15 процентов. Притом, что запасы зерна коронавирус никак не подкорректировал. Урожай в этом году прогнозируют на уровне рекордных 280 миллионов тонн.

«Если взять к примеру пшеницу, то в результате переизбытка зерна, цена на него будет снижаться. Я думаю, что вряд ли в ближайшее время мука окажется в дефиците», - считает журналист Рам Этварэа.

В то же время, праздновать победу рано. Британская газета The Guardian предрекает «спираль голода» из-за нарушений логистических цепочек. Грузовики просто не могут доставлять продукты для потребителей. Границы закрыты, а в стране производят лишь половину от того, что съедают.

«Супермаркеты нанимают тысячи новых рабочих, подстраивают расписание под действующие ограничительные меры. В итоге сокращают ассортимент. Мы, конечно, до сих пор далеки от экономики военного времени, но магазины больше не будут выглядеть так, как прежде. По крайней мере в обозримом будущем», - опасается руководитель направления продуктов питания Консорциума британских ритейлеров Эндрю Опи.

Международный союз птицеводства, на долю которого приходится 95 процентов производства курицы и яйца в мире, обратился с письмом, в котором попросил поддержать отрасль. С запретом авиасообщения многие страны могут остаться без инкубационных яиц и суточных цыплят, но в России такой проблемы нет, рассказали нам участники рынка.

«Все идет по графику, тем более, мы племенную продукцию каждый день не завозим. У нас напротив, за первый квартал к уровню прошлого года прирост производства по мясу 2,5% и по яйцу», - отчиталась генеральный директор Российского птицеводческого союза.

В самом тяжелом положении могут оказаться Венесуэла, Алжир, Мавритания и фактически весь Ближний Восток, где доля импорта превышает 50 процентов. Увереннее всего себя чувствуют Австралия, Канада и Аргентина. Россия и США занимают промежуточное место, но в нашей стране производят больше всего пшеницы. Поэтому голодными россияне точно не останутся.