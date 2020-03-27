Четвертый зараженный коронавирусом пациент скончался в Москве

В соответствии с его данными, женщина скончалась из-за совокупной недостаточности сразу нескольких систем функциональности организма, в числе которых были также дыхательная и сердечно-сосудистая.

«Скончавшаяся 56-летняя пациентка не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония», - сообщают в оперативном штабе по коронавирусу.

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