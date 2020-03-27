Северная Македония вошла в НАТО

Северная Македония стала тринадцатой страной-членом НАТО. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео. Он отметил, что 30 марта над зданием штаб-квартиры альянса впервые будет поднят флаг Македонии.

«Соединенные Штаты 27 марта, как хранитель договора, получили документ о присоединении к Североатлантическому альянсу от Республики Северная Македония, что делает Северную Македонию тридцатым союзником НАТО. 30 марта над штаб-квартирой НАТО впервые будет поднят флаг Северной Македонии», - цитирует РИА Новости слова американского госсекретаря.

По словам Помпео, присоединение Северной Македонии к альянсу является демонстрацией открытости военно-политического блока для всех, кто желает стать его частью.

Вступление Македонии в НАТО стало возможным благодаря подписанному с Грецией соглашению, которое поставило крест на многолетнем споре о названии бывшей югославской республики.