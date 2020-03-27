Вынужденные коррективы: как коронавирус изменил планы россиян

Новые ограничения, главная цель которых не допустить распространения коронавируса, вслед за Москвой вводятся по всей стране. Закрываются парки, кафе, гостиницы, крупные торговые центры. Исключение сделали для продовольственных магазинов. Кроме них, будут работать зоомагазины, аптеки и салоны связи.

Вместе с тем, россиян ждет выходная неделя. По мнению специалистов, карантин самый эффективный способ уберечься от инфекции.

В списке любимых занятий у двухлетнего Марка появилось протирание игрушек влажными салфетками. В том, что к дезинфекции необходимо относиться максимально по-взрослому, уверены родители ребенка. Однако, постоянно оставаться дома с двумя маленькими детьми практически невозможно.

«Детям нужен свежий воздух, им нужно гулять, необходима физическая активность. Мы исключили походы по магазинам, с собой носим спиртовые салфетки», - рассказывает мама мальчика Ульяна Талпа.

Гулять на предстоящей неделе, которая по указу президента будет выходной, горожанам не запрещается. Оставаться дома - рекомендация, но чтобы не было соблазна устроить многочасовую поездку по главным столичным достопримечательностям, самые крупные площадки для отдыха закроют. Это парк культуры имени Горького, ВДНХ, заповедники «Царицыно», «Коломенское», музей-усадьбу «Кусково», парки «Зарядье» и «Сокольники».

«Когда вы ходите в магазин, то пытайтесь соблюдать дистанцию между собой и другим человеком не менее метра, в том числе берите с собой антисептик или другие средства, которые помогут вам защититься от микробов», - советует главный специалист пресс-службы Роскачества Наталья Петроченкова.

Автобусы, метро и пригородные поезда будут работать по графику выходного дня. Социальные карты пенсионеров по-прежнему заблокированы, а пока пожилые пассажиры из группы риска все равно пытаются проехать. Отличились и автомобилисты. Департамент транспорта завалили вопросами водители, которые во время наступающей недели хотят таких же послаблений на дорогах, как и в выходные.

Предстоящие «каникулы» не являются праздничными днями, поэтому парковка остается платной. В Дептрансе еще раз попросили автомобилистов никуда не ездить, чтобы обеспечить максимально оперативную и бесперебойную работу городского транспорта, передвижения оперативных служб и карет скорой помощи.

Такое важное и очень простое замечание ради замедления распространения инфекции проигнорировали и любители путешествий. Туристы, вместо временно закрытой заграницы, переключились на курорты Краснодарского края. Там на предстоящую неделю забронировано рекордное для начала апреля количество номеров в отелях. Уже сейчас на пляжах непривычно многолюдно. Все планы отдыхающим испортил губернатор региона, который приказал временно приостановить заселение в гостиницы.

«Вчера здесь стало настороженно, отели закрылись, музыка прекращает играть, становится депрессивное настроение. Мы сегодня возвращаемся домой», - жалуется туристка Елена Дядченко.

Москвич Дмитрий Кормашов, ежедневно устраивающий многокилометровые забеги, тоже планировал весной поехать на юг. Марафоны для всех желающих регулярно проводятся и во многих городах России, и за рубежом. Из-за коронавируса все старты отменены, остается только тренироваться рядом с домом. Учитывая, что временно не работают все фитнес-центры, такие индивидуальные занятия разрешены.

«Вируса боюсь, нахожусь на самоизоляции, но спортом не могу перестать заниматься потому что, как мы знаем, спорт влияет на общее самочувствие, на психосоматику, на работоспособность», - уверен марафонец.

К закрытым ранее кинозалам, театрам и музеям на предстоящей выходной неделе добавятся и другие места большого скопления людей. Нельзя будет посетить рестораны, кафе, бары, столовые, салоны красоты, магазины. К последним не относятся продуктовые, аптеки и те, где продаются товары для самых маленьких.

Торговые точки сейчас обеззараживаются с особой тщательностью, а все их сотрудники не снимают защитных масок и перчаток. Такие же меры предосторожности рекомендуют соблюдать всем выходящим на улицу.