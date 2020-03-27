В Конституционном комитете СФ поддержали проект о расширении прав кабмина в связи с ЧС из-за коронавируса

В Конституционном комитете Совета Федерации поддержали проект закона о расширении полномочий правительства в связи с чрезвычайными ситуациями и при возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих, в том числе право вводить режим ЧС на всей территории страны.

«Введение предусмотренных законопроектом мер в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации направлено на защиту конституционных прав граждан, на обеспечение их здоровья. Предлагаемые законопроектом изменения системно взаимосвязаны и обусловлены необходимостью реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», - говорится в тексте решения Конституционного комитета.

Отмечается, что в свете сложившейся ситуации обстановка с распространением коронавируса стала причиной одобрения концепции федерального закона.

Ранее Комитет Госдумы России по госстроительству одобрил поправки в уголовный и административный кодексы России об ответственности за нарушение карантина по коронавирусу. Предложенная шкала штрафов большая и наказание зависит от степени нарушения.