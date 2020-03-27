«Подвиг народа»: на Поклонной горе откроют грандиозную экспозицию к 75-летию Победы

В Музее Победы создается новая постоянная экспозиция «Подвиг народа». Экспонаты выставки максимально погружают посетителей в события Великой Отечественной войны.

Выставка не просто показывает, как советский народ победил в войне, но и максимально подключает будущих посетителей музея к этому фрагменту истории.

В залах музея построят Брестскую крепость и восстановят все повреждения, нанесенные ей в ходе войны, сообщила историк-консультант Ульяна Мазурова.

«Мы находимся во дворе Брестской крепости, это стена кольцевой казармы цитадели, воссозданная в натуральную величину. Здесь объекты, которые можно было увидеть 22 июня во дворе Брестской крепости», - рассказала она.

Также есть зал эвакуации, где главный экспонат - теплушка - спасительница сотен тысяч жизней. Именно в ней, греясь у буржуек, переезжали на восток люди, которые успели бежать от оккупации, и целые предприятия.

«Около двух тысяч предприятий в таких и подобных вагонах было вывезено на восток, чтобы там, в Закавказье, Средней Азии, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, начать производить необходимую для фронта и страны продукцию. Это беспримерный подвиг советского народа, наших предков», - говорит научный сотрудник Музея Победы Андрей Горбунов.

Будет воссоздана атмосфера блокадного Ленинграда. Также посетителям представится уникальная возможность посмотреть, как фашисты похитили янтарную комнату.

«Инсталляция показывает Красную армию - освободительницу в Европе. Наш солдат раздает пищу европейскому населению. Когда мы вошли в Европу, продуктов питания у местного населения не было. И мы их кормили», - добавил Горбунов.

Выставка откроется специально к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, в мае.