«Я не узнал своего отца»: воспоминания о войне ректора МГУ

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал о том, чем ему запомнилась Великая Отечественная война.

«Я помню страшные бомбежки. Самолеты бомбили железную дорогу, и наш небольшой домик был в нескольких метрах от нее. Мама хватала нас с братом за руки, нам было два-три года, мы бежали в степь, падали, мама нас накрывала собой, мы ждали, пока бомбы разорвутся, и только потом возвращались», - говорит Садовничий.

Отец будущего ректора МГУ воевал, был рядовым стрелком штурмовой группы, брал Будапешт, наступал на Германию. Он был четыре раза ранен, награжден высокими наградами.

«Я не узнал отца, когда он вернулся. Я гонял тряпичный мячик во дворе, был 1945 год. Заходит мужчина в шинели и спрашивает, где мать. Выбегает мать из дома и говорит: "Это твой отец"», - рассказал Садовничий.

Напомним, что поделиться историей своих родных, участников Великой Отечественной войны, может каждый желающий. Для этого Министерство обороны запустило проект «Дорога памяти». Ознакомиться с ним можно в специальном разделе на сайте МО РФ. В настоящее время в единую базу загружены почти миллион и 40 тысяч фотографий.