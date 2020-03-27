Пенсионный фонд РФ досрочно перевел средства для выплаты пенсий и пособий

Пенсионный фонд России организовал досрочное перечисление денег коммерческим организациям и «Почте России», чтобы они могли приступить к выплате населению пенсий и пособий за апрель. Это сделано из-за того, что указом президента Владимира Путина следующая неделя объявлена нерабочей.

Объем перечисленных Фондом средств составил 113,2 миллиарда рублей. Отмечается, что в эту сумму включены 17,7 миллиарда рублей на единовременную выплату ветеранам к 75-летию Великой Победы.

Также 27 марта 356 миллиардов рублей были перечислены банкам на выплаты с 1 по 12 апреля, а также «Почте России» на выплаты с 9 по 12 апреля.