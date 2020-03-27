Глава МВФ сообщила о вхождении мировой экономики в рецессию

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о вхождении мировой экономики в рецессию. По ее словам, кризис будет необычайно глубоким, а первые признаки восстановления можно будет увидеть не ранее 2021 года, сообщают «Известия».

Накануне в ходе первого виртуального саммита G20 российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в том, что проблемы мировой экономики, вызванные пандемией коронавируса, будут иметь более серьезные последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.

При этом, отметил Путин, торговые санкции в отношении стран, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции, только усугубляют ситуацию.