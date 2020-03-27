Главы МИД России и ОАЭ обсудили вывоз россиян в связи с коронавирусом

Глава министерства внутренних дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим коллегой из ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. Высокопоставленные дипломаты обсудили возможность вывоза россиян с курортов из-за ситуации с коронавирусом.

«В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в интересах завершения скорейшего вывоза из ОАЭ российских граждан, которые в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, выразили желание вернуться на Родину», - говорится в сообщении на официальном сайте внешнеполитического ведомства России.

Ранее в генконсульстве РФ в Дубае и северных эмиратах ОАЭ сообщили, что российские авиакомпании вывезли более 2,5 тысячи туристов менее чем за сутки.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об успешном возвращении на родину 700 российских туристов из Египта. Там наши соотечественники отдыхали на курортах Шарм-эль-Шейха и Хургады.

Тех, кто прибывает в Россию, обязательно проверяют. Например, во Внуково карантинная зона оборудована прямо в зоне прилета. Сначала пассажирам измеряют температуру, в случае, если она повышенная, сотрудники берут анализы. При подозрении на коронавирус - госпитализируют. Только после всех процедур прилетевшие могут получить багаж.