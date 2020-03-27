Заблокированные из-за коронавируса в Египте россияне вернулись домой

Российские туристы, которые из-за закрытия границ застряли в Египте, возвращаются на родину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что российское посольство организует экстренный вывоз наших сограждан. Египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургаду покинули более 700 россиян.

Тех, кто прибывает в Россию, обязательно проверяют. Например, во Внуково карантинная зона оборудована прямо в зоне прилета. Сначала пассажирам измеряют температуру, в случае, если она повышенная, сотрудники берут анализы. При подозрении на коронавирус - госпитализируют. Только после всех процедур прилетевшие могут получить багаж.