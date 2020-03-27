«Психоз и самовнушение»: заболевший коронавирусом Акунин призвал не «запугивать себя»

Заразившийся коронавирусом писатель Борис Акунин рассказал о своем состоянии и процессе протекания болезни. Автор и его супруга заразились инфекцией 13 марта.

Акунин решил поделиться личным опытом, так как, по его словам, заболевших много, а «отболевших» мало. Супруга писателя перенесла заболевание в легкой форме, сам же литератор - средней тяжести, с температурой в 39 градусов.

«Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять», - написал Акунин на своей странице в Facebook.

По его словам, данным состоянием он «наслаждался» в течение 10 дней.

«Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное», - описал свое состояние литератор.

В общей сложности, Акунин проболел 11 дней, после чего врач прописал ему курс антибиотиков, и постепенно автор пошел на поправку. Однако лечиться с помощью препаратов без врачебных рекомендаций он не советует. Акунин призвал россиян «не запугивать себя» и не распространять информацию об «ужасах, которыми переполнен Интернет».

«Подумайте о том, сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных людей. Психоз и самовнушение - вот сейчас главная опасность», - подытожил Акунин.

Напомним, писатель, настоящее имя которого Григорий Чхартишвили, стал известен широкому кругу читателей в 1998 году. Самым известным его литературным трудом стала серия детективов о персонаже Эрасте Фандорине.