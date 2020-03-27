В Минздраве показали, как выглядят новейшие тест-системы для диагностики коронавируса

В России успешно запущено серийное производство новейшей тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции. Ее изготовлением занимается подведомственная Министерству здравоохранения организация ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью».

Тест-система позволяет определять наличие РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции «АмплиТест SARS-CoV-2».

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Новую систему от выпущенных ранее аналогов отличает более высокая чувствительность к РНК коронавируса. Она способна распознать его при меньшем содержании в исследуемом образце.

Производство рассчитано на изготовление не менее 10 тысяч тестов с последующим наращиванием производства до 50 тысяч в сутки. Созданием тест-системы российские эксперты занимались с 31 января 2020 года.