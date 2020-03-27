Медведев отметил важность развития систем связи 5G в России
По мнению Медведева, современное телекоммуникационное оборудование должно производиться на территории России.
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Развитие информационных технологий и сетей связи нового поколения становится особенно актуальным в условиях, подобных нынешним, когда в мире бушует пандемия коронавируса.
Об этом заявил зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Совещание на эту тему он провел в режиме видеоконференции.
По словам Медведева, цифровые технологии предоставляют безграничные возможности для развития государства, но для снятия рисков зависимости от импортных поставок телекоммуникационное оборудование 5G должно производиться в нашей стране, отметил зампред СБ.