Медведев отметил важность развития систем связи 5G в России

Развитие информационных технологий и сетей связи нового поколения становится особенно актуальным в условиях, подобных нынешним, когда в мире бушует пандемия коронавируса.

Об этом заявил зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Совещание на эту тему он провел в режиме видеоконференции.

По словам Медведева, цифровые технологии предоставляют безграничные возможности для развития государства, но для снятия рисков зависимости от импортных поставок телекоммуникационное оборудование 5G должно производиться в нашей стране, отметил зампред СБ.