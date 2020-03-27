«Сад памяти»: сотни растений посадили в сочинском парке в честь героев ВОВ
Всего участники акции сегодня высадили 550 саженцев: на территории «33 водопада» - 150 деревьев, и еще 400 - в Марьинском лесничестве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Сочи стартовала международная акция «Сад памяти» в честь всех погибших в годы Великой Отечественной войны.
В национальном парке волонтеры, экологи и сотрудники парка высадили 550 саженцев самшита, который был на грани вымирания, а сейчас стал символом победы жизни над смертью. В условиях коронавируса все соблюдали дистанцию и работали в масках.
Акция завершится 22 июня, в день начала войны. За это время планируется посадить 27 миллионов деревьев.