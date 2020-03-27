В Москве запретили взыскивать долги по ЖКХ с находящихся на карантине

Мэр Москвы Сергей Собянин временно запретил принудительное взыскание долгов за коммуналку и услуги связи у тех, кто находится в режиме самоизоляции.

В своем блоге Собянин сообщил, что вчера в правительство Москвы поступило много жалоб от простых граждан и бизнесменов в связи с введением карантина и временными ограничениями на работу городских предприятий и организаций.

На основе этих обращений было принято решение о временном запрете на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи. Как заверил мэр, это станет дополнительной гарантией для граждан, находящихся в самоизоляции.

Напомним, следующую неделю президент России Владимир Путин объявил нерабочей. В Кремле предполагают, что россияне продолжат работать в дистанционном формате.

23 марта Собянин издал указ о дополнительных мерах безопасности в связи с распространением коронавируса. Прежде всего они касаются защиты пожилых граждан и школьников в условиях пандемии. Именно люди в возрасте наиболее подвержены риску заражения, но известны и случаи заболевания среди детей. Также самоизолироваться на 14 дней обязаны граждане, вернувшиеся из-за границы.