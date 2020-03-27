В ЦБ РФ ограничили максимальную комиссию по онлайн-покупкам

В Центральном банке России приняли решение об ограничении максимального значения эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам. Установленный уровень составляет не более 1%.

Мера предусмотрена на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года. Регулятор сообщает, что цель инициативы - поддержание важной в условиях распространения коронавируса возможности дистанционной торговли.

«Это позволит гражданам, не выходя из дома. осуществлять онлайн-покупки, а также даст возможность торгово-сервисным предприятиям (ТСП) предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом», - говорится в сообщении ЦБ.

Ранее в Центробанке порекомендовали банковским учреждениям соблюдать профилактические меры предосторожности при обслуживании клиентов в условиях коронавируса. К примеру, перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы рекомендовано удержать банкноты в кредитной организации в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.