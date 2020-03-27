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Авиакомпания «Победа» приостановит все полеты до 31 мая

Анна Жукова
16:32 27.03.2020
Всем пассажирам рейсов с датами вылета в указанный промежуток времени будут возвращены деньги.
Авиакомпания «Победа» приостановит все полеты до 31 мая
© Фото: Nikolay Titov, Global Look Press

Лоукостер «Победа» приостанавливает все полеты с 1 апреля до 31 мая. Регулярные рейсы не будут выполняться по всем направлениям, в том числе внутри страны.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, приостановка деятельности связана с постановлением правительства РФ. Принятые меры позволят авиакомпании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.

«Мы призываем всех по возможности оставаться дома», – сказал представитель перевозчика.

Всем пассажирам рейсов с датами вылета в указанный промежуток времени будут возвращены деньги. Для этого необходимо зайти в свой личный кабинет на сайте «Победы». Эти средства можно будет потратить на любые рейсы авиакомпании, которые возобновятся после снятия всех ограничений.

Ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции «Победа» приостановила полеты из Москвы по всем своим зарубежным направлениям. С 27 марта в России будет полностью прекращено регулярное и чартерное авиасообщение. Исключение составят только рейсы для вывоза россиян.

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