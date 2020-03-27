Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заразился коронавирусной инфекцией. Он оказался одним из тех, кто недавно контактировал с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, о заражении которого стало известно ранее.

Хэнкок сообщил, что принял решение последовать совету врачей и сдать тест на коронавирус. Результат главы британского Минздрава оказался положительным.

«К счастью, мои симптомы - умеренные. Я самоизолируюсь и работаю дома», - заявил он в своем обращении в Facebook.

Хэнкок призвал общественность следовать советам врачей и защищаться от коронавируса в том числе и собственными силами.

Ранее сообщалось о заболевании инфекцией сына Елизаветы II принца Чарльза. Он также сдал положительный тест на коронавирус. У принца проявились легкие симптомы, он работает дома.