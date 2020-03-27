Бронирование отдыха в Крыму остановлено до лета

«Приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглосуточного действия и гостиницах, иных средствах размещения, расположенных в Республике Крым, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках», - говорится в тексте документа.

Бронирование отдыха в крымских гостиницах и санаториях приостановлено до лета. Об том сообщает ИА «Крым-Информ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Сообщается, что пансионаты и дома отдыха на полуострове не будут принимать туристов с 28 марта по 1 июня.

Для тех туристов, кто уже проживает в санаториях и домах отдыха, будет организован режим самоизоляции.

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