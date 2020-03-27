Военные РФ приступили к дезинфекции медучреждений Бергамо
Российские военные специалисты приступили к протиэпидемическим мероприятиям в учреждениях здравоохранения области Ломбардия.
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Бригада врачей эпидемиологов и специалистов войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими коллегами провели полную санитарную обработку пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо.
Всего было продезинфицировано две тысячи квадратных метров внутренних помещений и подъездные дороги, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.
В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов дезинфекционных аэрозолем и авторазливочный станций.
Сегодня российскими специалистами будут проведены мероприятия санитарной обработки еще одного лечебного учреждения а на двух будут проведены рекогносцировки.