Со дна Финского залива подняли корабельные орудия XVIII века

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов поблагодарил водолазов экспедиционного аварийно-спасательного отряда Главного командования Военно-морского флота за успешно выполненную задачу по подъему корабельных орудий XVIII века со дна Финского залива.

Адмирал Николай Евменов особо подчеркнул, что «шесть водолазов экспедиционного аварийно-спасательного отряда Главного командования Военно-морского флота, которые приняли участие в водолазных и подводно-технических работах по подъему древних орудий в акватории Северного форта №6, обладают уникальным опытом погружений и водолазных работ. Это предопределило успех операции по подъему. Они показали высочайший профессионализм».

Восемь стволов чугунных пушек были похищены в 2018 году. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а поиск орудий поставили на особый контроль прокуратуры Кронштадтского района.

Четыре пушки были обнаружены 7 октября 2019 года в промышленной зоне города Кронштадта в районе КАД. Предполагалось, что часть из похищенных пушек находится на дне Финского залива, неподалеку от 6-й северной батареи.

Вес каждой пушки составляет около четырех тонн. Предполагалось, что похитить орудия такой массы будет практически невозможно.

Северная батарея №6 - объект культурного наследия федерального значения. Он входит в комплекс оборонительных сооружений Кронштадтской крепости. В 90-е годы большинство фортов были разграблены. Сегодня батарея находится под охраной.