Главы МИД России и Франции обсудили совместные меры по борьбе с коронавирусом по линии СБ ООН

Глава МИД России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан обсудили возможные шаги по линии Совета Безопасности ООН в контексте совместной борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

«Министры подробно обсудили ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции с учетом видеоконференции глав государств и правительств "Группы двадцати", состоявшейся 26 марта. Рассмотрены меры, необходимые для налаживания тесной координации усилий, в том числе в решении вопросов, связанных с возвращением граждан обеих стран на родину. Состоялся также обмен мнениями о возможных шагах по линии Совета Безопасности ООН, призванных способствовать укреплению международного мира и безопасности в контексте совместной борьбы с вирусом», - говорится в заявлении министерства.

Накануне состоялся телефонный разговор лидеров стран Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Президенты также обсудили сложившуюся после пандемии коронавирусной инфекции обстановку в мире и проинформировали друг друга о введенных в странах мерах профилактики.

Путин и Макрон условились поддерживать тесный контакт и регулярно обмениваться актуальной информацией.