Семь человек погибли в пожаре в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в результате пожара в двухэтажном одноподъездном деревянном доме погибли семь человек, десять человек были эвакуированы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Сообщение о пожаре поступило 26 марта в 23:06 по местному времени (21.06 по Москве). Через несколько минут первые пожарные подразделения уже прибыли к месту вызова, на тот момент огнем уже был охвачен подъезд дома и огонь подбирался к кровле», - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

До прибытия экстренных служб из дома самостоятельно вышли десять человек. В тушении пожара были задействованы 12 единиц пожарно-спасательной техники, 57 человек личного состава.

«Деревянные конструкции здания способствовали быстрому распространению огня, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Из горящего дома огнеборцы вынесли 2 газовых баллона», - говорится в сообщении.

В 01.29 по местному времени открытое горение было ликвидировано. На данный момент проводится проливка здания и разбор сгоревших конструкций. Сообщается о семи погибших и одном пострадавшем.

На место трагедии прибыл начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор Виктор Теряев. Все обстоятельства произошедшего выясняют пожарные дознаватели и следственные органы. Также работают психологи Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Для временного размещения пострадавших от пожара администрацией района был развернут пункт в одной из школ. Пока никто из эвакуированных жителей за помощью не обращался.