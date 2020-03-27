«Отвечают одной заученной фразой»: Maruv не впустили на Украину из-за ограничений по коронавирусу

С 27 марта из-за коронавируса закрываются границы Украины, причем в том числе и для граждан страны. Одной из тех, кто не успел вернуться на родину, оказалась певица Maruv, находящаяся на гастролях в России.

«Когда ты говоришь, что по объективным причинам не могла уехать раньше и попасть домой, и спрашиваешь, что делать дальше, тебе отвечают одной заученной фразой о том, что тот, кто хотел выехать, уже выехал», - поделилась исполнительница.

Указ о закрытии границ накануне подписал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что обратился к согражданам еще две недели назад, а теперь больше не может рисковать безопасностью 40 миллионов человек внутри страны.