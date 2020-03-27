В базу проекта Минобороны РФ «Дорога памяти» внесено 28 миллионов записей о фронтовиках

Идет процесс пополнения единой информационной базы проекта Министерства обороны России «Дорога памяти». В нее занесено практически 28 миллионов записей о фронтовиках, сражавшихся за Великую Победу, и записей об их подвигах. Все данные станут основой для галереи мемориального комплекса в подмосковном парке «Патриот».

Проект «Дорога памяти» - проект, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Галерея, которую в итоге составят фотоснимки и архивные сведения, будет построена рядом с Главным храмом Вооруженных сил России.

Увековечить память родственников, можно посетив специальный раздел на сайте оборонного ведомства и внеся имеющиеся данные. Сделать это также можно в мобильных пунктах сбора и военкоматах.

Ранее историей родственников-фронтовиков поделился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава Минобороны рассказал, как его дяди, один из которых был рядовым, а второй - военным врачом, прошли через всю войну. Мать Шойгу военные годы провела в оккупации.