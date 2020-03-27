Минздрав разработал новые рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило четвертую редакцию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

При их разработке российские эксперты находились в постоянном контакте с коллегами по всему миру, получая и обрабатывая информацию о лучшем опыте и практиках по лечению COVID-19.

Разработанные рекомендации позволят оказывать медицинскую помощь на основе актуальных данных о коронавирусной инфекции, которые собираются и актуализируются ежедневно.

В новой редакции обновлен раздел, который посвящен коронавирусу, и рекомендованы новые схемы его лечения, в зависимости от тяжести течения болезни. Особое внимание в документе уделено безопасности медицинских работников, постоянно контактирующих с инфицированными больными.