Мишустин объявил о введении моратория на штрафы для бизнеса до конца 2020 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что мораторий, введенный в отношении штрафов для малого и среднего бизнеса, будет действовать до конца текущего 2020 года.

Помимо этого владельцы предприятий также получат возможность отсрочки оплаты уже выписанных штрафов. Об этом он заявил во время заседания правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития предпринимательства.

Вместе с тем Мишустин отметил, что также будут упрощены требования к льготному кредитованию малого и среднего бизнеса. В частности, произойдет расширение имеющихся кредитных продуктов и рефинансирование не только займов, но и инвестиций.

Ранее Мишустин заявил о необходимости распространить на все регионы РФ противокоронавирусные меры, принятые в Московском регионе. В частности, это коснулось ограничений в работе кафе, ресторанов, магазинов и других развлекательных учреждений.