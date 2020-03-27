Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Мишустин объявил о введении моратория на штрафы для бизнеса до конца 2020 года

Егор Левин
15:16 27.03.2020
Предприниматели также получат возможность отсрочки уже выписанных штрафов.
Мишустин объявил о введении моратория на штрафы для бизнеса до конца 2020 года
© Фото: Пресс-служба президента

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что мораторий, введенный в отношении штрафов для малого и среднего бизнеса, будет действовать до конца текущего 2020 года.

Помимо этого владельцы предприятий также получат возможность отсрочки оплаты уже выписанных штрафов. Об этом он заявил во время заседания правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития предпринимательства.

Вместе с тем Мишустин отметил, что также будут упрощены требования к льготному кредитованию малого и среднего бизнеса. В частности, произойдет расширение имеющихся кредитных продуктов и рефинансирование не только займов, но и инвестиций.

Ранее Мишустин заявил о необходимости распространить на все регионы РФ противокоронавирусные меры, принятые в Московском регионе. В частности, это коснулось ограничений в работе кафе, ресторанов, магазинов и других развлекательных учреждений.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.03.2020, 09:02
В Москве вылечили от коронавируса еще троих заболевших
Дата27.03.2020, 04:00
Сложные метеоусловия и отказ оборудования: кадры учебных полетов на новом Ми-28УБ в ЮВО
Дата25.03.2020, 12:25
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Дата26.03.2020, 14:26
ЗИС-5В: легендарная «трехтонка»
Дата25.03.2020, 09:06
Его прозвали «заговоренный»: история легендарного советского летчика-истребителя Гулаева
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
16:26 В стране и мире
Бронирование отдыха в Крыму остановлено до лета
16:19 В стране и мире
Военные РФ приступили к дезинфекции медучреждений Бергамо от коронавируса
16:03 В стране и мире
Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом
16:01 В стране и мире
Главы МИД России и Франции обсудили совместные меры по борьбе с коронавирусом по линии СБ ООН
15:54 Эксклюзив
Видео
Николай Дроздов рассказал, как победить COVID-19
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
16:19 В стране и мире
Военные РФ приступили к дезинфекции медучреждений Бергамо от коронавируса
16:03 В стране и мире
Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом
15:53 В стране и мире
Видео
В базу проекта Минобороны РФ «Дорога памяти» внесено 28 миллионов записей о фронтовиках
15:44 Вопросы истории
Видео
Никто не забыт: крупнейшую базу фотографий времен ВОВ создадут в Музее Победы
15:35 В стране и мире
Минздрав разработал новые рекомендации по профилактике и лечению коронавируса
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Вы задержаны»: двое в химзащите вывели бизнесмена с губернаторского совещания на Сахалине
Видео
«Слава богу, выздоравливаем»: помощница Игоря Николаева рассказала о его состоянии
«Калашников» показал испытания ручного пулемета безостановочной стрельбой
Антисептик своими руками: токсиколог рассказал, как приготовить антибактериальное средство дома
В России разработали бронебойный патрон для незаметной стрельбы
Ученые назвали болезнь, резко повышающую смертность от коронавируса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.