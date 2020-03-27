Миллер рассказал Путину о возможных объемах поставок газа по «Силе Сибири - 2»

Объемы поставок по газопроводу «Сила Сибири - 2» могут составить до 50 миллиардов кубометров газа в год. Такое заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Проведен предварительный технико-экономический анализ, который дал положительный ответ о том, что это целесообразно, экономически эффективно», - объяснил Миллер главе государства.

При этом руководитель газовой компании обратился к Путину с просьбой дать поручение для перехода к предынвестиционной стадии - разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири - 2». На это президент ответил утвердительно.

Кроме того, Миллер доложил Путину, что сейчас добычные возможности «Газпрома» составляют 545 миллиардов кубометров газа в год.