Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в УК и КоАП об ответственности за нарушение карантина. Речь идет об увеличение штрафов за несоблюдение требований санитарно-эпидемической службы.

Как ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложенная шкала штрафов большая и наказание зависит от степени нарушения.

Напомним, ранее в Государственную думу были внесены поправки в УК РФ, вводящие ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований вплоть до семи лет лишения свободы, если это нарушение повлекло смерть двух и более человек.