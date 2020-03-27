Военные РФ приступили к подготовке техники для работы с заболевшими COVID-19 в Бергамо

Российские военные провели технический осмотр и подготовку техники, медицинского оборудования, средств защиты, а также изучили район предстоящих работ, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«На территории авиабазы ВВС Италии в пригороде города Бергамо развернуты лаборатория полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции», - говорится в сообщении.

Накануне состоялись консультации представителей Агентства по охране здоровья граждан, Департамента гражданской защиты Итальянской Республики и Министерств обороны России и Италии, в ходе которых были определены потребности, объемы и первоочередные задачи российской помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Российские врачебно-сестринские бригады будут привлечены для лечения больных, находящихся в 65 местных пансионатах, которые местными властями приспособлены для изоляции и лечения заразившихся коронавирусом итальянских граждан.

Специальная военная техника будет задействована в проведении санитарной обработки и дезинфекции объектов здравоохранения, городской инфраструктуры и транспортных средств.