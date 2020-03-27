В Кремле заявили, что приветствуют дистанционную работу на выходной неделе

Дистанционная работа в предстоящую выходную неделю не только не запрещается, но и приветствуется. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова», - уточнил он.

По словам представителя Кремля, главная цель предстоящей выходной недели - минимизировать контакты во время вспышки коронавируса. Дистанционное обучение в школах и вузах также приветствуется: как надеются в Кремле, школьники и студенты продолжат свои занятия в удаленном формате в тех учебных заведениях, где такая практика возможна.